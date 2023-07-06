В Горячем Ключе до конца 2023 года благоустроят бульвар

Значимую для жителей зону отдыха реконструируют по нацпроекту «Жилье и городская среда». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Горячем Ключе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» идет благоустройство бульвара. Подрядчики приступили к работам недавно. Уже подготовлено основание под проезды, идет отсыпка плодородным грунтом будущих зеленых зон. Работы будут завершены до конца 2023 года.

«Сейчас готовность объекта - более 30%. По улице Ленина уложили бордюры и плитку в пешеходных зонах. Украшением бульвара станут деревья и цветники с многолетними растениями», - рассказал вице-губернатор края Андрей Прошунин.

За бульвар по улице Ленина жители Горячего Ключа голосовали в 2022 году во время рейтингового голосования. Всего по итогам голосования были выбраны 142 общественные территории Кубани, которые приведут в порядок в 2023 году.