На Кубани в кластеры «Профессионалитета» подали более 1,2 тысячи заявлений от абитуриентов

В колледжи и техникумы региона, вошедшие в федеральный проект, поступило 1262 заявления на обучение. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Кластеры «Профессионалитета» в Краснодарском крае приняли уже более 1,2 тысячи заявлений от абитуриентов. Приемная кампания началась 2,5 недели назад и уже можно сказать, какие направления пользуются у абитуриентов популярностью.

«Наибольшей популярностью пользуется образовательный кластер искусства и креативной индустрии «Перспектива». В него входят четыре колледжа и техникума в Краснодаре, где будут готовить специалистов по конструированию и пошиву одежды, архитекторов и дизайнеров, программистов и специалистов по рекламе. На 325 мест уже подано 467 заявлений», - рассказала заместитель губернатора Кубани Анна Минькова.

Кластеры охватывают самые актуальные направления – от сельского хозяйства до IT-сферы. Всего в будущем учебном году по новым учебным программам в Краснодарском крае будут обучаться 1650 студентов. Кластеры «Профессионалитета» открыты в шести образовательных центрах на базе 23 техникумов и колледжей региона.