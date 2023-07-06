В Сочи у пьяного водителя конфисковали немецкую иномарку

В Сочи по решению суда у любителя пьяной езды конфисковали автомобиль. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи суд признал виновным мужчину в неоднократном нарушении правил дорожного движения и принял решение о конфискации имущества обвиняемого – автомобиля Mercedes-Benz C-Class C 220. Как рассказали в прокуратуре Краснодарского края, водителя несколько раз ловили в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля.

«Установлено, что гражданин ранее был привлечен к административной ответственности за отказ прохождения медосвидетельствования. Ему было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. После этого мужчину вновь останавливают автоинспекторы и видя признаки состояния опьянения предлагают пройти медосвидетельствование, от которого водитель снова отказывается», - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе судебного следствия мужчина вину признал полностью. Приговором ему назначено 360 часов обязательных работ. Также в течении трех лет он не заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Немецкая иномарка подсудимого конфискована в доход государства.