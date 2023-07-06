По Дальнему Западному обходу Краснодара за три недели проехали 200 тысяч машин

ДЗОК открыли на полгода раньше срока. Фото: пресс-службы администрации Краснодара

За три недели по новому обходу Краснодара на М-4 «Дон» проехало почти 200 тысяч автомобилей. Как рассказали в ГК «Краснодар» интенсивность движения по участку выросла со стартом курортного сезона на Кубани.

«Если за первую неделю по ДЗОК проехало 50 тысяч автомобилей, то к концу третьей недели — уже более 192 тысяч. Пик интенсивности движения пришелся на начало этого месяца. На обходе участке максимальное число проездов за сутки было зафиксировано 3 июля, в этот день автомобилисты проехали по участку 12 863 раза», - уточнили в пресс-службе госкомпании.

Обход был открыт 15 июня 2023 года. Благодаря слаженной работе дорожников строительство удалось завершить с полугодовым опережением сроков. После открытия скоростного участка путь из Москвы к курортам Черного моря сократился на два часа.

Дальний западный обход Краснодара – это участок протяженностью 51 километр с тремя транспортными развязками. На нем нет светофоров. Разрешенная скорость движения составляет 110 км/час.