В Сочи начали продавать абонементы на «Ласточки»

На электрички начали продавать абонементы. Фото: t.me/transport_i_dorogi

Жители и гости Сочи теперь могут приобрести абонементы на пригородные жд-маршруты. Оформить проездной можно в стационарных кассах железнодорожных вокзалов Краснодар-1, Туапсе и Сочи.

«Стоимость варьируется от количества поездок и выбранного маршрута. Цену рассчитают в билетной кассе», - сообщили в пресс-службе АО «Кубань Экспресс-Пригород».

Ежедневно в Сочи поезда пригородного сообщения совершают 75 рейсов. Рост турпотока в Сочи по железной дороге за июнь по сравнению с прошлым годом превысил 40%