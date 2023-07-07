Что произошло в ночь на 7 июля в Краснодарском крае

Подборка новостей на утро 7 июля в регионе

В депобразования Краснодара объяснили ситуацию с зачислением в 10-й класс школьницы с крашеными волосами.

В Сочи перед судом предстанет мать девочки, которую до смерти забил сожитель. Женщина позволяла своему любовнику измываться над ребенком.

В поле под Ейском обнаружили обломки беспилотника. На месте работают оперативные службы.

Врач рассказал, как спастись от аномальной жары в Краснодарском крае.

В Анапе туристы занимают очередь в отель и с вечера бронируют шезлонги. Как проходит заселение на курорте.