Что произошло в ночь на 7 июля в Краснодарском крае

Подборка новостей на утро 7 июля в регионе
В депобразования Краснодара объяснили ситуацию с зачислением в 10-й класс школьницы с крашеными волосами.
В Сочи перед судом предстанет мать девочки, которую до смерти забил сожитель. Женщина позволяла своему любовнику измываться над ребенком.
В поле под Ейском обнаружили обломки беспилотника. На месте работают оперативные службы.
Врач рассказал, как спастись от аномальной жары в Краснодарском крае.
В Анапе туристы занимают очередь в отель и с вечера бронируют шезлонги. Как проходит заселение на курорте.