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НовостиОбщество7 июля 2023 5:49

Пробка перед Крымским мостом утром 7 июля растянулась на 3 км

Время прохождения составляет один час
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В пробке приходится стоять час.

В пробке приходится стоять час.

Пробка перед Крымским мостом утром 7 июля растянулась на три километра. По картам показывает, что произошла еще авария. Со словом очевидцев, в пробке приходится стоять час. А вот сам досмотр всех вещей и автомобиля составляет семь минут.

«Мы заехали в пробку 7:45 часов выехали на мост 8:45 часов», - делятся своим опытом туристы в соцсетях.

Напомним, что было увеличено количество постов досмотра, задействованы дополнительные ресурсы. Также работники со стороны Крыма начали работать на пунктах досмотра Краснодарского края. Специалисты осматривают машины круглосуточно.