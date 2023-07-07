Пробка перед Крымским мостом утром 7 июля растянулась на 3 км

В пробке приходится стоять час.

Пробка перед Крымским мостом утром 7 июля растянулась на три километра. По картам показывает, что произошла еще авария. Со словом очевидцев, в пробке приходится стоять час. А вот сам досмотр всех вещей и автомобиля составляет семь минут.

«Мы заехали в пробку 7:45 часов выехали на мост 8:45 часов», - делятся своим опытом туристы в соцсетях.

Напомним, что было увеличено количество постов досмотра, задействованы дополнительные ресурсы. Также работники со стороны Крыма начали работать на пунктах досмотра Краснодарского края. Специалисты осматривают машины круглосуточно.