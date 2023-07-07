Под Анапой отключат свет 7 июля

Под Анапой отключат свет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Анапой не будет света 7 июля. Частичное отключение электроэнергии возможно из-за плановых работ.

- Света не будет с 09:00 до 18:00 в хуторах Красный Курган, Нижняя Гостагайка, Капустин, Красная Скала. Также с 14:00 до 17:00 в хуторах Курбацкий, Чембурка и в поселке Просторный, - сообщили «Россети Кубань».

Электроэнергию отключат с 09:00 до 17:00 в станице Гостагаевская на улицах:

Советская, Речная, Октябрьская, Анапская, Мира, Трудящихся, Украинская, 9го января и в переулках Глухой, Советский.

Отключения пройдут с 13:00 до 17:00 в селе Сукко на улицах: Юганское кольцо, Центральная, Советская, Парковая, Лесная, в проезд Юганский, в переулках Лесной, Морской и в тупиках Песчаный, Юганский.

Кроме того, свет отключат с 09:00 до 15:00 в селе Витязево на улицах: Почтовая, Рабочая.