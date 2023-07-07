В Армавире телефонные мошенники похитили у госслужащей 1,2 млн рублей Фото из архива КП

В Армавире телефонные мошенники похитили у госслужащей 1,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского ОМВД.

Так, аферисты по уже традиционным схемам представляются сотрудниками службы безопасности банков, ФСБ, биржевыми брокерами или правоохранителями. Одним из телефонных мошенников поверила госслужащая Армавира. После разговора, который длился четыре часа, женщина перевела им 1 млн и 200 тысяч рублей.

«Сотрудники правоохранительных органов Армавира предупреждают граждан о том, что сотрудники банков, полицейские и оперативники ФСБ не общаются с горожанами по телефону. Они не просят перевести деньги на безопасные счета, тем более не запугивают и требуют определенных действий», – уточнили в пресс-службе ОМВД по Армавиру.

Жителей просят не продолжать разговор и класть трубку при любых подозрительных звонках.