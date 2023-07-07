Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+33°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 июля 2023 6:32

В Армавире телефонные мошенники похитили у госслужащей 1,2 млн рублей

Они общались с женщиной четыре часа
Светлана ОВДЕЙ
В Армавире телефонные мошенники похитили у госслужащей 1,2 млн рублей Фото из архива КП

В Армавире телефонные мошенники похитили у госслужащей 1,2 млн рублей Фото из архива КП

В Армавире телефонные мошенники похитили у госслужащей 1,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского ОМВД.

Так, аферисты по уже традиционным схемам представляются сотрудниками службы безопасности банков, ФСБ, биржевыми брокерами или правоохранителями. Одним из телефонных мошенников поверила госслужащая Армавира. После разговора, который длился четыре часа, женщина перевела им 1 млн и 200 тысяч рублей.

«Сотрудники правоохранительных органов Армавира предупреждают граждан о том, что сотрудники банков, полицейские и оперативники ФСБ не общаются с горожанами по телефону. Они не просят перевести деньги на безопасные счета, тем более не запугивают и требуют определенных действий», – уточнили в пресс-службе ОМВД по Армавиру.

Жителей просят не продолжать разговор и класть трубку при любых подозрительных звонках.