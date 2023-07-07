Мэр Сочи проверит состояние мусорных площадок

Мэр Сочи Алексей Копайгородский провел совещание с региональным оператором по обращению с ТКО

Мэр Сочи Алексей Копайгородский провел совещание с региональным оператором по обращению с ТКО и подрядчиками, выполняющими вывоз отходов. Анализ письменных обращений жителей Сочи в администрацию, в том числе через социальные сети, показывает — в городе остаются отдельные участки, требующие дополнительного внимания к санитарному состоянию контейнерных площадок.

"У оператора есть конкретные адреса, по которым есть нарекания. До конца недели вместе с общественниками проверим выполнение работ. Отдельное внимание уделяем свалкам автомобильных шин и строительных отходов – помогаем полиции выявлять нарушителей", - рассказал Алексей Копайгородский.

Продолжают работу и на контейнерных площадках. В этом году отремонтируют 500 объектов, следующим этапом – еще 200.

На действующих площадках продолжают расстановку двух тысяч новых контейнеров. Половина из них – уже на местах. Работу завершат в течение трех недель.