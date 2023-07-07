На Кубани закупили три земснаряда для расчистки рек Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани закупили три земснаряда для расчистки рек. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Технику приобрели по госпрограмме «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства».

Новое оборудование закупили по поручению главы региона Вениамина Кондратьева. Сумма техники превышает 80 млн рублей.

«Это помогает предупредить подтопления в паводковый период, увеличивает пропускную способность водных объектов региона», – отметил вице-губернатор края Роман Лузинов.

Так, расчистку и углубление рек начали в Динском и Каневском районах. На реки 2-я Понура и Челбас поставили два несамоходных и один самоходный земснаряды. Они расчищают дно рек от загрязнений. Это помогает раскрывать родники, расположенные под илом.

Кроме того, в реке Кува в Отрадненском районе идут работы по предотвращению негативного воздействия. Их проводят с помощью гусеничного экскаватора и автосамосвалов.

Уточняется, что к концу года в крае планируют поставить еще один земснаряд за 55 миллионов рублей.