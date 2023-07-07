На Кубани с начала лета собрали 3,8 тысяч тонн ягод Фото: t.me/kondratyevvi

На Кубани с начала лета собрали 3,8 тысяч тонн ягод. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

В регионе, в частности, собрали клубнику, черешню и вишню. Отмечается, что край занимает ведущие позиции среди других регионов по выращиванию фруктов. Всего на Кубани насчитывается более 100 крупных и средних сельхозпредприятий, свыше 300 крестьянско-фермерских хозяйств, который производят почти 40% урожая страны.

«Мы видим, что спрос на ягоды постоянно растет. Чтобы поддержать аграриев в прошлом году приняли закон о выделении субсидий на производство в теплицах. А еще действует грантовая программа «Агростартап» в рамках нацпроекта», – отметил глава региона.

Так, фермерам предоставляют до трех млн рублей и помогают компенсировать 90% затрат на покупку участков, посадочного материала, сельхозтехники, строительства. Кроме того, средства позволяют обновить помещения для производства, хранения и переработки и подключить предприятие к инженерным сетям.