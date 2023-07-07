Житель Сочи упал в заросли колючей ажины и получил черепно-мозговую травму

Мужчине потребовалась медицинская помощь Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вчера вечером дежурная смена спасателей ЮРПСО МЧС выехала на улицу Яна Фабрициуса в Сочи, чтоб спасти мужчину. Местный житель упал в заросли колючей ажины. Как выяснилось, мужчина шел через палисадники и в темноте не заметил резкого обрыва. Выбраться сам он не мог, потому что оказался в достаточно неудобном положении и получил множественные ушибы и ссадины. Спасателей вызвал очевидец, который услышал крики.

Сотрудники МЧС зашли с другой стороны склона и вычистили все заросли, которые мешали добраться до пострадавшего. По предварительному диагнозу, 31-летний сочинец получил закрытую черепно-мозговую травму, врачи на месте оказали ему необходимую помощь. Спасатели в носилках транспортировали мужчину к дороге, и медики госпитализировали его в больницу.

"Пострадавший был в сознании, но его рассказ о причинах происшествия смысла не имел", - заключили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.