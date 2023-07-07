Анатолия Бутырина ищут с 17 июня Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края

В Тимашевске ищут пропавшего без вести 31-летнего мужчину. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Анатолий Бутырин пропал 17 июня. С тех пор мужчина не вернулся домой и не вышел на связь. Родственники начали поиски и обратились за помощью к спасателям и волонтерам.

Анатолий Бутырин ростом 195 см и среднего телосложения имеет русые волосы и зеленые глаза. Во что был одет мужчина в день исчезновения, неизвестно.

Всех, кто видел Анатолия или знает о местонахождении пропавшего, просят сообщить по номеру 8(961)5999269 – Ольга (Умка). Кроме того, можно обратиться на горячую линию поискового отряда 8 (800) 700 5452.