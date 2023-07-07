На Кубани выдали более 350 кредитов по IT-ипотеке с начала года Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани выдали более 350 кредитов по IT-ипотеке с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Всего в регионе оформлено займов на 2,5 млрд рублей.

В 2022 году за восемь месяцев в крае выдали свыше 250 кредитов на сумму 2 млрд рублей. В феврале 2023 года начали действовать новые условия льготных. Так, для сотрудников ИТ-компаний снизил требуемый уровень зарплаты, увеличили возраст и список аккредитованных предприятий. Кроме того, оформить льготную ипотеку могут и IT-специалисты ИТ, и бухгалтеры, экономисты и юристы, которые работают в компании.

В крае для предприятий действуют региональные меры. Так, для индивидуальных предпринимателей и организаций, если объектом налогообложения являются доходы, снижают ставку с 6% до 1%. Налоговую ставку уменьшают с 15% до 5% в том случае, когда объектом являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

«Также с 50% до 70% увеличили налоговый вычет на прибыль предприятий. Меры будут действовать до 2024 года. Предприятия, работающие в сфере информационных технологий и отрасли связи, могут пользоваться и льготным кредитованием по сниженной ставке», – отметил руководитель департамента и связи региона Станислав Завальный.