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НовостиОбщество7 июля 2023 8:55

В Краснодаре спустя час простоя восстановили движение трамваев на Московской

Трамваи останавливались из-за отключения света
Светлана ОВДЕЙ
В Краснодаре спустя час простоя восстановили движение трамваев на Московской Фото: krd.ru

В Краснодаре спустя час простоя восстановили движение трамваев на Московской Фото: krd.ru

В Краснодаре спустя час простоя восстановили движение трамваев на Московской. Об этом сообщили в пресс-службе краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.

Напомним, трамваи №5, 8, 15, 22 остановились на участке улицы Московской – от Солнечной до Жигулевской. Причиной стало отключение электроэнергии.

«Восстановлено движение трамваев №5, 8, 15, 22 по ул. Московской. Постой составил 59 минут», – сообщили в МУП «КТТУ».