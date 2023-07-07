В 2023 году РНКБ выдал более 2 млрд рублей льготных кредитов для бизнеса по "Программе 1764"

Объем средств, выданных банком РНКБ в рамках государственной программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства № 1764, превысил 2 млрд рублей с начала 2023 года. Более 70% таких кредитов были выданы предпринимателям, работающим на территории Республики Крым и г. Севастополя. В соответствиями с условиями программы, представители бизнеса могут оформить кредиты на развитие предпринимательской деятельности по ставке не выше 11% годовых, а также кредиты на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств и рефинансирование задолженности по ставке до 10,25% годовых.

Оборотный кредит в рамках данной программы можно оформить на сумму до 500 млн на срок до 3 лет, инвестиционный кредит – до 2 млрд рублей на срок до 10 лет, кредит на развитие предпринимательской деятельности – до 10 млн рублей на сумму до 3 лет. При этом заемщик должен осуществлять деятельность в одной или нескольких отраслях - сельское хозяйство, обрабатывающее производство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, туристская деятельность, деятельность в области информации и связи; транспортировка и хранение; деятельность в области здравоохранения и пр. Подробнее с перечнем отраслей, а также с условиями кредитования в рамках этой программы можно ознакомиться на официальном сайте РНКБ.

- За все время действия программы мы предоставили представителям малого и среднего бизнеса около 35 млрд рублей, - говорит вице-президент – директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий. – Льготное кредитование бизнеса традиционно пользуется высоким спросом, поскольку благодаря государственным программам поддержки МСП наши клиенты могут не только развивать бизнес, но и обеспечивать текущую деятельность компаний.

Банк РНКБ входит в Группу ВТБ и является участником большинства государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса со сниженной процентной ставкой. Подробнее с перечнем действующих программ кредитования можно ознакомиться на официальном сайте банка.

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