В Краснодаре 8 и 9 июля на городских экранах покажут семейные фотографии жителей

В Краснодаре на городских экранах покажут семейные фотографии жителей Фото: телеканал «Краснодар»

В Краснодаре проведут акцию «Семейный фотоальбом Краснодара» в честь Дня семьи, любви и верности. Так, 8 и 9 июля на городских экранах покажут семейные фотографии жителей.

Праздничную акцию организовал телеканал «Краснодар». Жители и гости города увидят фотографии на Главной городской площади — на экране здания Муниципального концертного зала и на экране «здания с часами». Кроме того, фотографии покажут в эфире телеканала, на сайте и в соцсетях.

Кроме того, фотографии сопроводят рассказами о семьях, которыми поделились супружеские пары.

«Есть истории молодых семей и пар, которые вместе уже более 50 лет. Таких рассказов собрали более сотни, и услышать их может каждый житель и гость краевой столицы», – рассказали в пресс-службе городской администрации.