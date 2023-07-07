В Краснодаре стадион «Динамо» откроют в августе Фото: пресс-служба региональной администрации

В Краснодаре стадион «Динамо» откроют в августе. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта региона Серафим Тимченко.

Комплекс состоит из трибуны на 3512 мест, открытого спортивного ядра и полей. На стадионе оборудованы футбольное поле с восьмью беговыми дорожками и разминочной зоной, два открытых теннисных корта, два поля для мини-футбола с искусственным покрытием, места для прыжков в длину, высоту и длинных метаний, бега с препятствиями, тренировочное поле и площадки для стритбола.

В четырехэтажном здании подготовили залы для бокса и силовой подготовки, борьбы, метания ядра, волейбола и гимнастики, тир для пулевой стрельбы и стрельбы из лука, помещения для медико-восстановительного центра и допинг-контроля.

«Завершения реконструкции стадиона с нетерпением ждали все жители нашего города. Уверен, обновленный комплекс начнет новую главу своей спортивной истории и подарит нашему краю множество известных имен», – отметил Серафим Тимченко.