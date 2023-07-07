В Сочи прогнозируют ливни с грозой и градом с 8 по 10 июля

На курорт обрушится непогода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют ливень с грозой и градом с 8 по 10 июля. На реках возможны резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.

Возрастает риск схода селевых потоков малого объема. При грозе шквалистое усиление ветра до 15-17 м/с.

Ранее сообщалось, что смерчи в Черном море у берегов Сочи прогнозируют с 8 июля. На курорте объявлено штормовое предупреждение.

"По поручению мэра Сочи Алексея Копайгородского все службы работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб", - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Жителям и туристам рекомендуют воздержаться от отдыха у воды, предпринять необходимые меры предосторожности.