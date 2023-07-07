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НовостиКарта Кубани7 июля 2023 10:16

В хуторе Вестник под Анапой провели газ

На его территории 220 домов
Мария ЧАЛАЯ
В хуторе Вестник провели газ. Фото: t.me/anapaofficial

В хуторе Вестник провели газ. Фото: t.me/anapaofficial

В хуторе Вестник под Анапой провели газ. На его территории находится 220 домов. Из них уже подано 57 заявок, а реализованы — 25.

«В этом небольшом хуторе газа не было с момента основания. Жители даже уезжали. А теперь будет возможность возвращаться и молодежи, и старшему поколению», - сообщил мэр Анапы Василий Швец.

Уточняется, что бесплатная газификация до границ земельного участка дает возможность за минимальные средства получить самый экологичный и экономичный вид топлива.