В хуторе Вестник провели газ. Фото: t.me/anapaofficial

В хуторе Вестник под Анапой провели газ. На его территории находится 220 домов. Из них уже подано 57 заявок, а реализованы — 25.

«В этом небольшом хуторе газа не было с момента основания. Жители даже уезжали. А теперь будет возможность возвращаться и молодежи, и старшему поколению», - сообщил мэр Анапы Василий Швец.

Уточняется, что бесплатная газификация до границ земельного участка дает возможность за минимальные средства получить самый экологичный и экономичный вид топлива.