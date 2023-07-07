Пенсионера задержали Фото из архива КП

Житель Краснодара ранил соседа из охотничьего ружья. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Все произошло в станице Елизаветинской. 79-летний мужчина повздорил с 39-летний соседом на бытовой почве. Но конфликт не закончился на словах.

«В результате пенсионер взял из дома охотничье гладкоствольное ружье и произвел несколько выстрелов в область ног своего оппонента», – сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Пострадавшего мужчину доставили в больницу. Тем временем пенсионера, выстрелившего в соседа, задержали. Охотничье ружье у мужчины изъяли.

«Пожилой мужчина не признался в совершении противоправных действий», – уточнили в пресс-службе городского УМВД.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре шесть человек устроили вооруженный конфликт. Одного мужчину изрезали до бессознательного состояния. После происшествия полиция организовала проверку.