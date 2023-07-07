Строительство Ейского группового водопровода продолжают на Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Ейский групповой водопровод на Кубани достроят в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Он заменит магистраль, построенную более 40 лет назад.

Строительство проводят в том числе на средства инфраструктурных бюджетных кредитов. Так, первый участок водопровода ввели в эксплуатацию в 2022 году. В настоящее время специалисты возводят вторую часть сетей. Всего работы рассчитаны на пять этапов.

На первом и втором построят 22 км водопровода от станицы Староминской до станицы Старощербиновской. Завершить строительство планируют в 2023 году.

«Продолжается разработка траншей, работы по сварке трубопровода. Особое внимание уделят обеспечению безопасных условий его эксплуатации: на участках установят дополнительные устройства для предотвращения гидравлического удара, клапан сброса давления», – отметил гендиректор РосСтройКонтроля Владимир Щербинин.

Новый Ейский групповой водопровод, в частности, обеспечит бесперебойной подачей воды Ейский, Щербиновский, Староминский, Кущевский районы и Азовский район Ростовской области.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в регионе завершили первый этап строительства Троицкого водопровода. Специалисты подготовили еще 11 километров сетей.