Обстоятельства ДТП устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани водитель легковушки насмерть сбил перебегавшего дорогу мужчину. ДТП произошло ночью 6 июля на автодороге «Кавказ» в Кавказском районе.

«По предварительным данным, 35-летний мужчина, управляя автомобилем Mitsubishi Outlander, совершил наезд на 54-летнего мужчину, который перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте из-за стоящего транспортного средства», – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В результате аварии пешеход от полученных травм скончался на месте. В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что на Кубани в ДТП по пути к Черному морю погиб один человек, семеро пострадали. В том числе в больницу доставили малышей 3 и 4 лет.