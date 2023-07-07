В Сукко прошли пожарные учения. Фото: t.me/anapaofficial

Под Анапой прошли пожарные учения. Они состоялись в Сукко. В учениях были задействованы более 100 человек и 32 единицы техники.

- Задействованные в учениях структуры продемонстрировали профессионализм и слаженность действий. Также они показали готовность в случае пожара незамедлительно приступить к его ликвидации. Это особенно актуально в период особого противопожарного режима, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что специалисты провели разведку пожара с воздуха, составили схему тушения, сформировали задачи для всех подразделений и формирований.