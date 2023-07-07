В Сочи появится первый в крае муниципальный приют для бездомных животных

На участке появятся благоустроенная игровая зона и площадка для выгула

Конкретные очертания приобретает первый в Краснодарском крае сочинский муниципальный приют для животных без владельцев. Мэр Сочи Алексей Копайгородский посетил стройплощадку в Хостинском районе.

"Это еще один социальный проект — наследие Года экологии, — реализуемый с зоозащитным сообществом. Сейчас на территории идет сборка административного корпуса, манежа-приемной, карантинной зоны, ветеринарного пункта с операционной, а также складских помещений и просторных вольеров",- рассказал Алексей Копайгородский.

В сентябре планируют запустить первую очередь для размещения 500 собак. Для животных, о которых некому заботиться, будут созданы прекрасные условия. На участке появятся благоустроенная игровая зона и площадка для выгула, где будущие хозяева смогут знакомиться со своим новыми питомцами.

"В этой работе следуем принципам федерального закона о гуманном обращении с животными. Ответственно заранее подбираем персонал, создавая в городе пилотную территорию. Уверен, в дальнейшем наш опыт смогут использовать и в других регионах нашей страны", - заключил мэр Сочи.