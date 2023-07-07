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НовостиОбщество7 июля 2023 11:56

В Краснодаре 33 процента общественного транспорта оснащено кондиционерами

Перевозчики испытывают проблемы с комплектующими из-за санкций
Оксана КАДОЧНИКОВА
В жару ездить в маршрутках тяжело.

В жару ездить в маршрутках тяжело.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

Только 33 процента общественного транспорта в Краснодаре имеют в салонах кондиционеры. При этом остаются маршруты, где наличие охлаждающей системы не предусмотрено.

- Процент неутешительный, но тем не менее и муниципальное предприятие, и частники закупают машины с кондиционерами. Процесс обновления идет, - рассказал «КП»-Кубань заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Виктор Балацкий.

Перевозчики жалуются на отсутствие комплектующих для ремонта кондиционеров. Из-за санкций их можно достать с трудом.

- Не все могут обеспечить автобусы охлаждающими устройствами – из-за жары они часто выходят из стоя, купить новые проблематично из-за ограничений, - отметил Балацкий.

Процент оснащения кондиционерами растет за счет приобретения нового подвижного состава. Только в этом году в Краснодаре планируют обновить троллейбусный парк на 40 процентов, будет закуплено 60 новых машин белорусского производства. Их комплектация подразумевает наличие кондиционеров.