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НовостиПроисшествия7 июля 2023 11:57

В Сочи мужчину придавило двигателем в бетономешалке

Спасателям удалось вытащить пострадавшего
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Мужчину госпитализировали в больницу

Мужчину госпитализировали в больницу

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спасатели деблокировали мужчину из бетономешалки. ЧП произошло 7 июня в 10:45 часов. Рядом с селом Сергей-Поле перевернулась груженая бетономешалка.

В результате аварии водитель оказался заблокирован в салоне – его придавило двигателем. К месту происшествия выехала дежурная смена ЮРПСО МЧС.

Тяжелый автомобиль удалось закрепить при помощи другого большегруза и трактора, затем спасатели гидравлическим инструментом раздвинули деформированный металл кабины и освободили пострадавшего.

"Мужчину госпитализировали в больницу, предположительно, он получил перелом костей таза, закрытую черепно-мозговую травму", - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.