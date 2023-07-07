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НовостиПроисшествия7 июля 2023 11:59

В Краснодаре горит «Чайхана» на площади 200 квадратных метров

На месте работают пожарные
ПАВЛОВА Валерия
Пожар тушат 68 человек, задействованы 24 единицы техники Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Пожар тушат 68 человек, задействованы 24 единицы техники Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

В Краснодаре горит «Чайхана» на площади 200 квадратных метров. Возгорание произошло в здании на улице Путейской.

«В 14:12 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона. В 14:22 по прибытии к месту первого пожарного подразделения установлено, что произошло загорание кровли одноэтажного здания на площади 150м2», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В 14:53 пожар локализовали на площади 200 кв. метров. Всего в тушении задействованы 68 человек и 24 единицы техники.