В Краснодарской филармонии покажут фильм о социальном служении Церкви

Также состоится Круглый стол с гендиректором ТК «СПАС» Борисом Корчевниковым. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодарской филармонии имени Пономаренко состоится первый международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев». Мероприятия будет проходить с 12 по 14 июля. За время фестиваля покажут 15 фильмов о героях спецоперации. Также состоится Круглый стол с гендиректором ТК «СПАС» Борисом Корчевниковым.

«Каждый фильм — это неповторимая история, где за каждым кадром человеческая судьба. Военные, освобождающие Мариуполь. Врачи, рискующие своей жизнью, чтобы спасти других. Бизнесмены, оставившие свое дело ради того, чтобы стать добровольцами и волонтерами. Бесстрашные военкоры, чьи слова порой действуют сильнее, чем оружие. Актеры и музыканты, которые отправились на передовую. Люди Донбасса, что все эти годы живут в страхе, но с верой в победу», - рассказали в пресс-службе Кубанской Митрополии.

Помимо этого, на экране прокрутят фильм Наталии Смирновой. Картина покажет зрителям о социальном служении Церкви. Фильм называется - «Крест Северодонецка»

«Герои фильма — простые люди, которые оказались в зоне конфликта. Среди них протоиерей Александр Беспалов, который уже семь лет возглавляет социальный отдел Луганской епархии. Отец Александр помогает самым уязвимым — тем, кто остался без крова, еды, потерял близких. Гуманитарные грузы к этим людям не могут приехать месяцами — очень опасно. Но, несмотря на это, священник с риском для жизни каждый день отправляется туда, где его ждет неизвестность, не зная, вернется он сегодня домой или нет», - утончили в пресс-службе Кубанской Митрополии.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», сразу же после фильма состоится Круглый стол. Его возглавит гендиректор ТК «СПАС» Борис Корчевников. Круглый стол будет посвящен тому, как Библия помогает осмыслить происходящее. Также поднимется тема и спецоперации. Участникам расскажут о том, кто виноват и как победить, что делать обычным людям и почему в зоне СВО нет неверующих.