На Кубани студентам-агрономам предоставляют проживание и зарплату

Фото: demchenkoteam

Сезон практики в вузах России, в том числе и Краснодарского края, приходится на летний период. Студенты устраиваются на работу по специальности, выбирая самые лучшие места. Например, кубанские аграрные предприятия предлагают молодым специалистам проживание и зарплату, что дополнительно мотивирует выпускников.

В этом году агрофирма «Южная» приняла 45 студентов. Сюда приехали агрономы и механизаторы из Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева, Кубанского государственного аграрного университета и Лабинского аграрного техникума.

Фото: demchenkoteam

Депутат Госдумы Иван Демченко побывал на предприятии и обсудил особенности развития агрофирм.

«Важная составляющая - работа молодежи и практическое применение знаний. Студентам предоставляется не только проживание и питание, но и оплата труда. За ребятами закрепляются кураторы. Студенты-агрономы работают помощниками бригадиров, механизаторы трудятся в Технопарке компании: выполняют работы по обслуживанию и ремонту техники агрофирмы», - сказал Демченко.

Известно, что по результатам прошлых лет девять человек, прошедших производственную практику, вернулись в агрофирму уже в качестве специалистов.