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В Краснодаре 1 сентября откроют спортивный центр для детей «Стань чемпионом». В здании уже завершаются работы. На данный момент идет монтаж оборудования.

«Интерес среди жителей большой, это видно по открывшейся записи в новый центр. Важно, что для Краснодара и региона в целом это очень востребованный объект», - сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

Уточняется, что в составе комплекса 8 многофункциональных спортивных залов, тренажерный зал и 2 плавательных бассейна. Также зона восстановления спортсменов, зал для физкультурных и спортивных мероприятий с трибунами.

Кроме того, здесь есть учебные классы для программ раннего развития детей, зона спортивного тестирования, конференц-зал с демонстрационным экраном. Для удобства спортсменов оборудовали гостиницу, буфет, административно-бытовые помещения и подземный паркинг.