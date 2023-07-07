В ДТП один человек погиб и семеро пострадали

Следком Кубани потребовал передать уголовное дело по смертельному ДТП в Славянском районе. Напомним, авария произошла утром 7 июля на трассе А-289 Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк.

«Предварительно, 32-летний житель Краснодара на «Мазде» при обгоне допустил неконтролируемый занос машины», - ранее сообщали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Мазда» выехала на обочину, после чего вернулась на встречную полосу и столкнулась с «Ниссан» и «Рено». В свою очередь, автомобиль «Рено» выехал на встречку и столкнулся с КамАЗом.

В результате на месте ДТП скончался водитель «Мазды». Четверых пассажиров, в том числе малышей 3 и 4 лет, доставили в больницу. Кроме того, госпитализированы водитель и пассажир автомобиля «Рено» и пассажир автомобиля «Ниссан».

По факту ДТП полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

«В связи с общественным резонансом по указанию руководителя краевого следственного управления Андрея Константиновича Маслова инициирован вопрос перед надзорным ведомством об изъятии из органов МВД уголовного дела и передаче его для дальнейшего расследования в следственные органы регионального управления СКР», – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.