Мэр Тимашевска поздравил участника СВО с днем свадьбы

Мэр поздравил пару на берегу реки

В канун Дня семьи, любви и верности в Тимашевске сыграли свадьбу Ольга и Николай. С этим торжественным событием их поздравил глава города Николай Панин.

Он отметил, что жених – участник специальной военной операции. Родину в зоне СВО также защищает и отец невесты Сергей.

Николай Панин, поздравляя молодоженов, сказал, что свадьба – одно из важнейших событий в жизни каждого человека. Ольге и Николаю мэр пожелал удачи, любви и семейного благополучия, здоровья и долголетия. Он отметил, что любовь нужно беречь больше всего на свете. Никогда не предавать ее и не терять.

- Пусть ваша семья станет крепкой, дружной и большой-большой! Чтобы когда-нибудь через много-много лет вас чествовали как пример супружеской пары долгожителей. Живите дружно, в гармонии друг с другом! Уверен, что после того как Николай вернется в родные края с победой, мы все сможем наблюдать, как вы гуляете по нашим скверам и паркам с детской коляской, - добавил Николай Панин.