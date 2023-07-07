На Кубани 15 семей получили медали «Родительская доблесть» Фото: t.me/minkovaanna23

На Кубани 15 семей получили медали «Родительская доблесть». Награды в преддверии Дня семьи, любви и верности вручил губернатор Вениамин Кондратьев.

Медали получили многодетные семьи из разных городов и районов края. Отмечается, что в 2023 году единовременное поощрение к награде увеличили с 1 до 2 млн рублей.

«Это те жители нашего края, кто посвящает себя детям, — родным и приемным, вкладывает в них душу и сердце. Такие крепкие, большие и дружные семьи служат примером для других. И самое главное, что количество их растет с каждым годом», – написал глава региона в своем telegram-канале.

В настоящее время в Краснодарском крае проживает почти 94 тысячи многодетных семей. В них воспитывают более 305 тысяч детей.

Как отметила вице-губернатор Анна Минькова, с 2011 по 2022 год награду «Родительская доблесть» получили 172 многодетные семьи региона. Последние пять лет их количество в крае стабильно растет.

«Социальная поддержка - в приоритете региона. Только на выплаты семьям с детьми в 2023 году направили более 38 млрд рублей. Поздравляю всех с наступающим праздником! Крепкого здоровья, любите и берегите друг друга!» – написала замглавы региона в своем telegram-канале.