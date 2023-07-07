Городские службы и спецтехника готовы к устранению последствий Фото: krd.ru

В Краснодаре городские службы и спецтехника готовы к дождливым выходным. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии краевого центра.

Так, в Краснодаре для устранения возможных подтоплений подготовлены 24 единицы водооткачивающей техники и 13 мотопомп Службы спасения.

«В связи с прогнозом синоптиков городские службы переведены в режим повышенной готовности. Ситуацию на улицах столицы Кубани они мониторят круглосуточно. Параллельно дежурит аварийная бригада по содержанию насосных станций», – отметили в пресс-службе администрации.

Кроме того, управляющим организациям рекомендовали заранее подготовиться к ликвидации последствий в случае, если из-за дождей подтопит придомовые территории и подвалы.

Напомним, в Краснодаре, как и во всем регионе, объявлено штормовое предупреждение. Уже 8, 9 и 10 июля синоптики прогнозируют сильные дожди с грозой, градом и шквалистым ветром до 22 м/с.

В случае возникновения ЧП жителей и гостей Краснодара просят обращаться в экстренные службы по номеру 112.