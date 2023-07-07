На Кубани лауреаты медали «Родительская доблесть» будут подучать 2 миллиона рублей

Сейчас на Кубани 94 тысячи многодетных семей. Фото:: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае поощрение к медали «Родительская доблесть» увеличили вдвое - с 1 до 2 миллионов рублей. Губернатор Вениамин Кондратьев вручил награды 15 многодетным семьям на торжественном приеме в честь Дня семьи, любви и верности. Это семьи, в которых воспитываются четыре и более детей.

«Семья – это самое дорогое и ценное в жизни каждого человека. Но это еще и большой труд. Родители, бабушки и дедушки вкладывают все силы и любовь в детей и внуков, чтобы они добились успеха и жизненных высот. Берегите друг друга, заботьтесь, слушайте родительское слово. Весь наш край, вся страна – одна большая семья. И только все вместе мы сможем противостоять любым трудностям», - рассказал Вениамин Кондратьев.

Сейчас в Краснодарского крае уже 94 тысячи многодетных семей. В 2023 году из краевого и федерального бюджета на социальные выплаты направили более 38 миллиардов рублей. Впервые краевая медаль «Родительская доблесть» была вручена многодетных семьях в 2010 году. За 12 лет лауреатами награди стали 172 многодетные семьи.