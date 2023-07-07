В Краснодаре прошло заседание рабочей группы при губернаторе по делам казачества

В мероприятии участвовали представители органов исполнительной власти края и силовых структур. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Вице-губернатор края Александр Власов провел заседание рабочей группы при губернаторе по делам казачества. Участники рассмотрели реализацию Стратегии развития госполитики России в отношении российского казачества на Кубани за первое полугодие, а также предложения в план реализации от региона.

«Необходимо сделать акцент на мероприятия, направленные на поддержку казаков, участвующих в специальной военной операции, оказание им помощи, социальное обеспечение раненых казаков и членов их семей, а также поддержку семей казаков, потерявших кормильцев. В этой связи, подготовили предложения, которые отправим в Федеральное агентство по делам национальностей», - отметил Александр Власов.

Участники рабочей группы обсудили вопросы формирования системы краевого законодательства. Сейчас на Кубани действует семь Законов Краснодарского края, девять распоряжений и 10 постановлений губернатора, а также более 500 нормативных правовых актов принятых на уровне муниципальных образований и государственная программа «Казачество Кубани».