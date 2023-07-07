Александр Власов в преддверии Дня семьи, любви и верности встретился с казачьими семьями

Александр Власов встретился с казачьими семьями. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Александр Власов встретился с казачьими семьями в преддверии Дня семьи, любви и верности. Вице-губернатор и войсковой атаман провел торжественный прием для 15 семей, чей брак длится от 15 до 35 лет.

«Значение крепкой семьи трудно переоценить. Для казака жена - это не только вторая половина, но и крепкий тыл, мать, хранительница домашнего очага. Любовь родных и близких всегда поддерживала воинов в период сражений. Становилась для них опорой, вела к новым победам и свершениям», - рассказал Александр Власов.

Александр Власов поздравил присутствующие семьи с праздником и вручил подарки. В Кубанском казачьем войске насчитывается более 57 тысяч казаков, а вместе с их семьями – более 160 тысяч.