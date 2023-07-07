Следком Краснодара проверит, почему ребенку с травмой пришлось долго ждать помощи врача в больнице

Родители вызвали, но так и не дождались врачей скорой помощи. Фото: t.me/bsmp_krd

В больнице скорой медицинской помощи Краснодара пройдет доследственная проверка после жалоб родителей ребенка с инвалидностью на безразличие персонала лечебного учреждения. Как сообщил отец малыша мальчику сломали ногу в реабилитационном центре. Вызванная на месте неотложка так и не приехала, поэтому семья на такси привезла сына в больницу.

«В средствах массовой информации были опубликованы сведения о том, что сегодня в одной из больниц краевой столицы малолетний ребенок-инвалид длительное время ждал оказания медицинской помощи. Из публикации следует, что родители после получения травмы самостоятельно доставили ребёнка в больницу, где несколько часов ожидали врача-анестезиолога», - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Главврач больницы Николай Босак объяснил, что медики были заняты другим срочным и тяжелым маленьким пациентом. В настоящее время мальчик уже прооперирован. Оценка случившемуся будет дана после проверки. Также следователи изучат условия и качество медицинской помощи в реабилитационном центре, где ребенку-инвалиду сломали ногу.