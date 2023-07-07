Свыше 90 тысяч жителей Кубани стали участниками акций «День здоровья»

В Геленджике пройдет "День здоровья". Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

На Кубани в акциях «День здоровья» приняли участие свыше 90 тысяч человек. Очередное мероприятие пройдет 8 июля в Геленджике. В городской поликлинике жители смогут приемы специалистов разного профиля и скрининговые обследования.

«Медицинско-профилактическую акцию в Геленджике мы приурочили ко Всероссийской неделе сохранения иммунной системы. Иммунитет оберегает организм от вирусов, бактерий, грибков, ядов, аллергенов. Расскажем участникам акции, как укрепить защитные свойства организма, ведя здоровый образ жизни», – рассказала и. о. заместителя главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Краснодарского края Наталья Юшкова.

Чтобы попасть на прием к специалистам, пациентам необходимо заранее обратиться в регистратуру поликлиники и иметь при себе медицинский полис и паспорт. С начала 2023 года на Кубани прошло 25 «Дней здоровья».