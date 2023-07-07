Вениамин Кондратьев продолжил цикл #МаршрутыКубани рассказом об Отрадненском районе

Отрадненский район. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Вениамин Кондратьев продолжил проект #МаршрутыКубани, посвященный туристическим достопримечательностям и маршрутам региона. В этот раз рассказ губернатора края был посвящен Отрадненскому району – самому отдаленному от краевого центра муниципалитету.

«Сюда приезжают поклонники пеших прогулок и красивых видов. Скалы и долины, пещеры и гроты, древнее городище и остатки византийского храма, термальные источники и горные водопады — всё это можно увидеть здесь», - сообщил Вениамин Кондратьев.

Отрадненский район располагается на юго-востоке Краснодарского края. С одной стороны он граничит со Ставропольским краем, с других - с Карачаево-Черкесией. На территории района располагаются уникальные памятники природы и археологии.