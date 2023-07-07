На Кубани девушка выжила после падения автомобиля с обрыва

Машина восстановлению не подлежит. Фото: скриншот.

В Краснодарском крае иномарка упала с 40-метрового обрыва. Авария произошла в районе Малого Утриша в ночь на 7 июля. Очевидцы сообщили о произошедшем в службу спасения.

«Девушка 1989 года рождения, двигаясь на автомобиле Toyota по проселочной дороге леса со стороны Малого Утриша в сторону поселка Дюрсо, не справилась с управлением, съехала с дороги и сорвалась в обрыв», - уточнили в пресс-службе МВД России по Краснодарскому краю.

Пострадавшую на жестких носилках доставили к машине скорой помощи, а затем экстренно госпитализировали в городскую больницу №1 Новороссийска. Жизнь девушки спасло то, что она выпала из машины во время падения. Автомобиль после случившегося восстановлению не подлежит.