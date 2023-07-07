На Кубани разыскивают сбежавшего из больницы восьмилетнего мальчика

Мальчик ушел из больницы. Фото: пресс-службы ОМВД России по Усть-Лабинскому району.

В Усть-Лабинском районе полиция распространила ориентировки с данными восьмилетнего ребенка, пропавшего при странных обстоятельствах. Известно, что Михаил Горбунов проходил лечение в местной ЦРБ. Однако, по каким-то причинам 7 июля мальчик покинул лечебное учреждение и ушел в неизвестном направлении.

«Отделом МВД России по Усть-Лабинскому району разыскивается восьмилетний Горбунов Михаил Алексеевич, житель станицы Некрасовской, который самовольно покинул Усть- Лабинскую ЦРБ», - подтвердили в ОМВД по Усть-Лабинскому району.

У ребенка смуглая кожа, темные волосы и темного цвета глаза. Мальчик среднего роста и худощавый.