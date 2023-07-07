В Краснодарском крае спасатели нашли заблудившихся мужчину с тремя племянниками

Родственники-велосипедисты заблудились в плавнях. Фото: t.me/kubanspas

В Крымском районе дядя с тремя племянниками на велосипедах решили обследовать местность, но заблудились. Когда компания родственников не вернулась к условленному времени, семья забила тревогу. Близкие обратились за помощью к спасателям.

«Спасатели получили информацию, что в окрестностях хутора Красная Батарея на береговой линии реки Кубани заблудились четыре человека, из них трое детей. Дежурная смена незамедлительно выехала на место вызова и приступила к поисково-спасательным работам», - рассказали в пресс-службе «Кубань-Спас».

Дядю с мальчиками удалось найти только спустя три часа поисков. Обследовав шесть километров труднодоступной береговой зоны, спасатели обнаружили потерявшихся. Их вывели к аварийно-спасательному автомобилю и доставили домой в хутор Никитинский. Медицинская помощь никому не потребовалась.