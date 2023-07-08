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НовостиОбщество8 июля 2023 5:04

Что произошло за ночь 8 июля в Краснодарском крае

Рассказываем последние новости
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК

Гимн России заказали туристы в одном из ночных клубов Сочи. Один из посетителей снял на видео происходящее.

Врачи больницы скорой помощи объяснили, почему ребенок со сломанной ногой несколько часов ждал операцию в Краснодаре. Родители ребенка пожаловались, что они не смогли дождаться неотложку и привезли сына в больницу сами.

В Краснодаре с нового учебного года школьники будут добираться до классов самостоятельно. Это коснется тех учащихся, которые проживают в районе Западного обхода.

На Кубани девушка выжила после падения автомобиля с обрыва. Иномарка сорвалась с 40-метрового обрыва в районе заповедника «Утриш».