Что произошло за ночь 8 июля в Краснодарском крае

Гимн России заказали туристы в одном из ночных клубов Сочи. Один из посетителей снял на видео происходящее.

Врачи больницы скорой помощи объяснили, почему ребенок со сломанной ногой несколько часов ждал операцию в Краснодаре. Родители ребенка пожаловались, что они не смогли дождаться неотложку и привезли сына в больницу сами.

В Краснодаре с нового учебного года школьники будут добираться до классов самостоятельно. Это коснется тех учащихся, которые проживают в районе Западного обхода.

На Кубани девушка выжила после падения автомобиля с обрыва. Иномарка сорвалась с 40-метрового обрыва в районе заповедника «Утриш».