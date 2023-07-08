Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем семьи, любви и верности

В России 8 июля отмечается День семьи, любви и верности. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России 8 июля отмечается День семьи, любви и верности. Вениамин Кондратьев поздравил жителей Краснодарского края с праздником.

"Именно семья делает нас сильнее, придает смысл каждому дню, помогает справляться с трудностями и добиваться успехов. Особое восхищение всегда вызывают супруги, сумевшие пронести свои чувства друг к другу через десятки лет. Это результат постоянной работы над отношениями, уважения, поддержки", - написал в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона предложил всем жителям рассказать истории своей семьи. Делиться ими можно в комментариях ВКонтакте и Одноклассниках.

"Пусть эти рассказы вдохновляют и доказывают, что настоящая любовь и верность существуют и цветут даже после многих лет совместной жизни", - заключил Вениамин Кондратьев.