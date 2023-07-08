Польет как из ведра: в Сочи обещают сильный ливень

Температура воздуха составит +27...29 градусов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи днем 8 июля прогнозируют переменную облачность. Однако в некоторых районах курорта пройдет небольшой дождь с грозой. Температура воздуха составит +27...29 градусов.

Ближе к вечеру курорт накроет сильный ливень. Столбики термометров упадут до +22...24 градусов. Атмосферное давление в пределах нормах. Шквалистого ветра метеорологи не обещают.

«Завтра, 9 июля, в течение суток ожидается переменная облачность, сильный дождь, возможна гроза; ночью и днем +23..25 градусов, ветер слабый», - добавили в местном Гидрометцентре.