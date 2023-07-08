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НовостиОбщество8 июля 2023 6:12

На Кубани 8 июля пройдут ливни с грозами и смерчами

В крае объявлено штормовое предупреждение
Мария ЧАЛАЯ
На Кубани объявлено штормовое предупреждение.

На Кубани объявлено штормовое предупреждение.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Кубани 8 июля пройдут ливни с грозами. На участке от Анапы до Магри над морем могут формироваться смерчи.

«До конца 10 июля в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом. Также поднимется ветер до 20-23 метров в секунду», - сообщили в ЦГМС Краснодара.

Уточняется, что в крае объявлено штормовое предупреждение. Местных жителей и туристов просят быть осторожнее и не подвергать риску свою жизнь.