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НовостиКарта Кубани8 июля 2023 6:35

Купание в Черном море запретили у берегов Анапы

На курорте объявлено штормовое предупреждение
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В воду заходить очень опасно

В воду заходить очень опасно

Фото: Александр КИРЬЯКОВ

На Кубани резко ухудшится погода. По всему региону объявили штормовое предупреждение. А в Черном море запретили купаться. Предупреждение касается и Анапы.

"В связи со штормом и сильным донным течением заходить в воду очень опасно", - предупредили в пресс-службе администрации Анапы.

Местных жителей и туристов попросили не подвергать жизнь и здоровье неоправданному риску,. Также необходимо усилить контроль за пожилыми и детьми, чтобы избежать трагедии.