Купание в Черном море запретили у берегов Анапы

В воду заходить очень опасно Фото: Александр КИРЬЯКОВ

На Кубани резко ухудшится погода. По всему региону объявили штормовое предупреждение. А в Черном море запретили купаться. Предупреждение касается и Анапы.

"В связи со штормом и сильным донным течением заходить в воду очень опасно", - предупредили в пресс-службе администрации Анапы.

Местных жителей и туристов попросили не подвергать жизнь и здоровье неоправданному риску,. Также необходимо усилить контроль за пожилыми и детьми, чтобы избежать трагедии.